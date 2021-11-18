Москва, 18 ноября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Недвижимость является лучшей инвестицией для сохранения сбережений на пенсии, считает российский миллиардер, президент Becar Asset Management и гильдии управляющих и девелоперов Александр Шарапов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

«Пенсионная однушка. Когда я покупаю такое жилье, я совершенно четко понимаю, как его сдать в аренду», — сказал он в беседе с БН.ru, отвечая на вопрос о наиболее понятном для россиян финансовом инструменте.

По его словам, «дополнительное» жилье значительно упростит материальное положение пенсионера, такая практика распространена в Индии, Бразилии и Китае.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЦБ РФ заявили, что в стране в 2021 году ипотечное кредитование может вырасти на 25−27%.

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