Москва, 17 ноября 2021, 15:24 — REGNUM В России в 2021 году ипотечное кредитование может вырасти на 25−27%, заявил глава департамента обеспечения банковского надзора Центробанка РФ Александр Данилов.
Регулятор ожидает роста ипотечного портфеля банков РФ в 2021 году на 23−27%, корпоративного портфеля — на 8−12%. Таким образом, добавил он, темпы роста обоих показателей будут ближе к верхней границе прогноза.
Как сообщалоИА REGNUM, ранее ставки по ипотечным кредитам на новостройки на 0,4 п. п. — до 8,8% и на вторичное жилье — на 0,6 п. п. — до 9,1% повысил Сбербанк. При этом ставка по ипотеке на готовое жилье возросла с 8,1% до 8,7% годовых, а стоимость рефинансирования ипотечного кредита выросла с 8,2% до 8,6%.