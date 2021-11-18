Москва, 18 ноября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее процедуру ускоренной регистрации лекарств, а также получение разрешительной документации на использование препаратов для лечения COVID-19. Об этом 18 ноября сообщает сайт правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

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Такая процедура позволяет в короткие сроки получить все необходимые документы. Порядок оформления действовал до 1 января 2022 года, постановление правительства продлило его ещё на один год — до 1 января 2023 года.

Также до этой даты продлевается действие уже выданных временных удостоверений и разрешений на использование антиковидных препаратов — противовирусных лекарств и вакцин.

«Решение позволит не допустить перебоев с поставками препаратов в аптеки, поликлиники и больницы», — пояснили в правительстве.