Санкт-Петербург, 18 ноября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. В одном из районов исторической части Санкт-Петербурга — Адмиралтейском — 18 ноября выберут стотысячного вакцинированного от COVID-19. Об этом 18 ноября ИА REGNUM сообщил в пресс-службе администрации района.

Дарья Драй ИА REGNUM Пункт вакцинации от коронавируса. Санкт-Петербург

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

Мероприятие состоится 18 ноября в 12:00 на четвертом этаже ТРК «ПИК», что на улице Ефимова, 2А. Там развернут мобильный пункт вакцинации. Глава администрации Адмиралтейского района Сергей Оверчук вручит памятный подарок и сертификат, подтверждающий, что изъявивший желание вакцинироваться петербуржец является стотысячным привитым пациентом с начала кампании по вакцинации в Адмиралтейском районе города.

«Пункт вакцинации в торговом центре «Пик» на Сенной совсем недавно по поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича Беглова увеличил свои мощности в два раза. Для всех желающих вакцинироваться созданы комфортные условия: зона регистрации, зона ожидания до вакцинации, зона ожидания после вакцинации», — отметили в пресс-службе.

Пять месяцев назад, в поликлинике № 28 Адмиралтейского района был зафиксирован 25-тысячный вакцинированный. Ранее поликлиника №27 Адмиралтейского района была признана абсолютным лидером по числу привитых пациентов в Петербурге. На втором месте — поликлиника №24.

В настоящее время вакцинация и ревакцинация взрослого населения в Адмиралтейском районе против COVID-19 проводится по четырем адресам: городская поликлиника № 24 (наб. Обводного кан., 140), городская поликлиника № 27 (Вознесенский пр., 27), городская поликлиника № 28 (Подъездной пер., 2) и ТРК «ПИК».

"В Адмиралтейском районе работают восемь выездных прививочных бригад, осуществляющих вакцинацию сотрудников предприятий и организаций района на рабочих местах, маломобильных граждан и инвалидов на дому, ежедневно проводится вакцинация пациентов стационаров, расположенных на территории района», — подытожили в пресс-службе.