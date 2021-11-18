Варшава, 18 ноября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Решение о введении ограничений для тех, кто путешествует по маршруту Бейрут — Минск, приняли власти Ливана. Об этом 18 ноября сообщил пресс-секретарь координатора спецслужб Польши Станислав Жарын на своей странице в соцсети Twitter.

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«Хорошая новость! Авиационные власти Ливана вводят ограничения для путешественников на маршруте Бейрут — Минск. С рейсов будут снимать тех, кто мог бы усилить миграционный поток», — написал он в своем сообщении.

Также Жарын добавил, что такое Решение принято для снижения количества потенциальных нелегальных мигрантов на границе с Европейским союзом. При этом он прикрепил к своему сообщению изображение документа, который подписал глава директората гражданской авиации Ливана Фади аль-Хассан.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября стало известно, что белорусская национальная авиакомпания «Белавиа» не будет перевозить своими рейсами из Турции граждан Ирака, Сирии, Йемена и Афганистана из-за соответствующего решения турецких властей.