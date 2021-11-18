Тбилиси, 18 ноября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. В ходе 1571 исследования в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 349 случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 ноября сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 74 377 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 68 346 человек, в том числе 353 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1711 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зафиксировали 11 таких случаев.

Днём ранее в Приднестровье провели 426 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 146 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 398 человек, скончались 14 пациентов с COVID-19.