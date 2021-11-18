Пенза, 18 ноября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Для жителей Пензенской области в возрасте старше 60 лет введена обязательная вакцинация от COVID-19. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач по региону Михаил Перекусихин.

ИА REGNUM Вакцинация

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В документе говорится, что охват населения старше 60 лет вакцинацией от новой коронавирусной инфекции остается недостаточным и не может обеспечить надежную стабилизацию эпидемиологической ситуации.

Для данной категории лиц профилактические прививки первым компонентом или однокомпонентной вакциной должны быть проведены в срок до 15 декабря, вторым компонентом вакцины — до 15 января 2022 года.

«Рекомендовать отстранять от работы или переводить на дистанционный режим работы с 15.12.2021 лиц, не имеющих ни одной прививки против новой коронавирусной инфекции, с 15.01.2022 — лиц, не имеющих законченного курса вакцинации», — уточняется в постановлении.

По данным Роспотребнадзора по Пензенской области, в период с 1 ноября жители в возрасте 60 лет и старше в структуре заболевших COVID-19 составили 23,8%, показатель заболеваемости достиг 566,6 на 100 тыс. данной группы (в среднем по всему населению — 384,0).

ИА REGNUM напоминает, в начале ноября губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что в регионе могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для жителей старше 60 лет.

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