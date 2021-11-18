Пенза, , 08:28 — REGNUM В Пензенской области вторые сутки подряд регистрируют по 21 летальному исходу среди ковид-пациентов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Таким образом, общее число жертв новой коронавирусной инфекции в Пензенской области по состоянию на 18 ноября достигло 3969 человек.

Выписали за сутки по выздоровлении 196 жителей региона, всего с начала пандемии побороли инфекцию 60 154 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области от военнослужащих и членов их семей, а также уволенных в запас, потребуют для допуска в учреждения QR-код или документа, подтверждающего медотвод от вакцинации или перенесенный ранее COVID-19. Соответствующие изменения внесены в постановление о введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области.

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