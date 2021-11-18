В ВС Южной Кореи выявили восемнадцать случаев заражения коронавирусом
Сеул, 18 ноября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 18 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
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По их словам, коронавирус выявлен у восемнадцати человек, включая трёх представителей сухопутных войск.
Известно, что все военнослужащие заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 459.
Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 2165.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 3292 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 406 065.
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