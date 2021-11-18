Минск, 18 ноября, 2021, 07:11 — ИА Регнум. Несколько белорусских военных получили серьезные ожоги в результате применения польскими силовиками спецсредств против мигрантов возле пункта пропуска «Брузги» на границе Польши и Белоруссии. Об этом 17 ноября передал телеканал ОНТ.

Gpk.gov.by Белорусско-польская граница

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

По информации журналистов, пострадавшие обратились за медицинской помощью.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело против польских силовиков по статье 128 Уголовного кодекса республики «Преступление против безопасности человечества» за «массовые акты жестокости, совершаемые в связи с расовой и этнической принадлежностью».