Вашингтон, 18 ноября, 2021, 06:51 — ИА Регнум. Ситуация с распространением коронавируса в США в зимние месяцы может стать еще хуже из-за сезонного ослабления иммунитета и повышенной активностью штамма «Дельта», заявил глава американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи 17 ноября в интервью телеканалу ABC.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его словам, самым уязвимыми к COVID-19 будут лица, не сделавшие прививку от этого заболевания, однако существует опасность и для вакцинированных людей. Фаучи считает, что из-за этого коронавирус ударит с удвоенной силой.

Фаучи отметил, что в настоящий момент в США уже наметился рост числа ежедневно выявляемых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Глава учреждения добавил, что такой процесс вызывает особую тревогу на фоне приближающегося сезона праздников с семейными встречами.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября американский президент Джо Байден объявил, что 20 млн жителей США получили бустерные дозы вакцины от коронавирусной инфекции.

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