Сеул, 18 ноября, 2021, 04:31 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 3292 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Russian.news.cn Дезинфекция в метро. Сеул. Южная Корея

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Из них 3272 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Отмечается, что это рекордный с начала пандемии показатель по числу выявленных носителей коронавируса за одни сутки. Предыдущий рекорд был установлен 25 сентября — тогда в республике подтвердили 3270 случаев заражения.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 406 065. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 29 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 3187 человек.