Брюссель, 17 ноября, 2021, 23:10 — ИА Регнум. Обязательным ношение масок в помещениях стало для жителей Бельгии старше десяти лет в рамках борьбы с COVID-19, сообщает 17 ноября RTL.

В медицинской маске

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Такие меры решил ввести координационный комитет по борьбе с пандемией при правительстве Бельгии. Также он рекомендовал делать прививку третьей дозой вакцины до конца апреля 2022 года.

Кроме того, компаниям страны велено ввести частичный дистант на период с 20 ноября по 13 декабря: удалённый режим работы должен соблюдаться по меньшей мере четыре дня в неделю.