Тирана, 17 ноября, 2021, 22:31 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 3218 человек выявили 616 новых случаев заражения коронавирусом, скончались в стране 10 пациентов с COVID-19, выздоровели ещё 543 пациента. Об этом сообщило вечером 17 ноября министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Diego Delso Петрела, Тирана

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании было выявлено 194 472 случая заражения коронавирусом, 183 078 человек излечились, скончались 3014 пациентов с COVID-19.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 8380, из них около половины — 4462 — приходится на Тирану. На стационарном лечении находятся 164 пациента. Если в соседнем Косово ситуация с коронавирусом стабилизировалась, в Албании число смертей за последний месяц возросло.