Минск, 17 ноября, 2021, 22:13 — ИА Регнум. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по ст.128 Уголовного кодекса республики (преступление против безопасности человечества. Массовые акты жестокости, совершаемые в связи с расовой и этнической принадлежностью). Его фигурантами стали участники инцидентов на белорусско-польской границе.

Gpk.gov.by Беженцы на белорусско-польской границе

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«Следственно-оперативная группа продолжает работу на месте происшествия на территории белорусско-польской границы вблизи пункта пропуска «Брузги» и на нем. За ночь следователями во взаимодействии со специалистами УГКСЭ по Гродненской области проведен осмотр, в ходе которого в местах применения специальных средств, а именно слезоточивого газа, водометов, светошумовых гранат польской стороной, изъяты многочисленные объекты, в том числе фрагменты металлических и полимерных предметов от боеприпасов, травянистой растительности и грунта, на котором остались следы веществ токсичного и раздражающего действия. По всем изъятым объектам назначен ряд экспертных исследований, таких как взрывотехническая, баллистическая, судебно-биологическая, физико-химическая и дактилоскопическая. Допрашиваются потерпевшие и свидетели, изъяты и осмотрены видеозаписи, касающиеся применения польской стороной специальных средств», — сказано в публикации на официальном сайте СК Белоруссии.

Публикация вышла под заголовком «Следственный комитет квалифицировал действия польских силовиков как преступление против безопасности человечества». Источником информации указано государственное информагентство «БелТА».

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