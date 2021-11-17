Берлин, 17 ноября, 2021, 21:35 — ИА Регнум. В настоящее время тысячи мигрантов застряли в приграничной зоне между Белоруссией и Польшей. Экс-президент немецкого парламента Вольфганг Шойбле высказался за предоставление разрешения на «временный въезд» в ЕС. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 17 ноября.

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«Нам нужно быстрое гуманитарное решение для отчаявшихся людей, которые подвергаются жестокому обращению со стороны контрабандистов и содержатся в суровых условиях», — заявил представитель Христианской демократической партии в интервью редакционной сети Германии.

«Это означает, что мы должны предоставить людям временный въезд в ЕС и незамедлительно провести организационные процедуры предоставления убежища, чтобы определить их правовой статус и репатриировать тех, кто не подвергался политическим преследованиям», — отметил Шойбле.

Он также подчеркнул: «В то же время мы должны ясно дать понять, что гуманитарный жест не откроет для мигрантов постоянный альтернативный маршрут въезда на территорию Европейского союза. Речь идёт о поддержании упорядоченной процедуры и о сохранении контроля над иммиграцией в Европу».