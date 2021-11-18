Берлин, 18 ноября, 2021, 06:53 — ИА Регнум. Всем лицам в возрасте от 18 лет должна быть сделана повторная вакцинация против коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения Германии 17 ноября. Об этом сообщило немецкое агентство DW.

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«Шестимесячный интервал для полной иммунизации лиц в возрасте 18 лет и старше, предусмотренный в соответствии с принятыми правилами, следует понимать как ориентир по времени, который, конечно, не должен соблюдаться с точностью до дня», — говорится в заявлении действующего министра здравоохранения ЙенсаШпана.

«Таким образом, вы можете своевременно, а также по своему усмотрению вакцинировать пациентов старше 18 лет, даже если они не входят в категорию лиц повышенного риска, включающую пожилых людей, представителей учреждений по уходу, а также медицинский персонал», — отметил Спан.

Учитывая резкий рост числа случаев заражения, в последние дни все чаще слышны призывы к повторной вакцинации. Согласно последним данным Института Роберта Коха (RKI), на сегодняшний день её прошли свыше четырех миллионов немецких граждан.