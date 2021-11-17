Тырговиште, Болгария, 17 ноября, 2021, 21:24 — ИА Регнум. Районный суд города Тырговиште (северо-восток Болгарии) приговорил к одному году тюремного заключения и выплате штрафа в размере 10 000 левов ($5,8 тыс.) гражданина Германии, который, будучи помещенным под карантин в связи с пандемией COVID-19, игнорировал правила изоляции. Об этом 17 ноября сообщило Болгарское телевидение.

Richard Bistrong Тюремная камера

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Согласно официальной информации, некий житель Франкфурта-на-Майне С., прибывший в Болгарию 6 июня 2021 года, отказался проходить карантинный контроль. По некоторым данным, он подкупил сотрудника местной инфекционной больницы, в течение нескольких месяцев скрывался от болгарских правоохранительных органов.

В настоящее время с осужденным гражданином Германии проводятся следственные действия. В том случае, если С. признает свою вину, он будет экстрадирован в Германию до 1 декабря нынешнего года.