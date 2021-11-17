Нижний Тагил, Свердловская область, 17 ноября, 2021, 20:13 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту кражи из больницы вакцины от COVID-19. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы областного главка МВД России Валерий Горелых.

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По уточнённым данным, всего было похищено 140 ампул или 280 доз. Размер ущерба составил 130 тыс. рублей. Ворам грозит до пяти лет колонии.

Как сообщало ИА REGNUM, о пропаже вакцины представители больницы заявили в полицию 16 ноября. Изначально сообщалось об исчезновении 320 доз.