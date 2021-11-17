Берлин, 17 ноября, 2021, 20:12 — ИА Регнум. Белоруссия может получить финансовую помощь из Германии для решения проблемы с мигрантами на границе, пишет 17 ноября BILD.

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Уточняется, что об этом упоминалось в ходе телефонных переговоров белорусского президента Александра Лукашенко и и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель, состоявшихся сегодня, 17 ноября. На эти деньги будет построено жильё для мигрантов.

В целом же идея в том, чтобы нелегально находящиеся в Белоруссии были репатриированы в свои страны. Минск, добавим, должен, со своей стороны, избавить Польшу от «давления» на границе.