Минск, 17 ноября, 2021, 19:45 — ИА Регнум. Вопрос миграционного кризиса на границе Белоруссии Минск решил обсуждать с ЕС, сообщили 17 ноября с пресс-службе белорусского президента.

Mfa.gov.by Переговоры дипломатов ЕС и Белоруссии

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По итогам сегодняшних (17 ноября) переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко с и.о. федерального канцлера Германии Ангелой Меркель белорусский лидер заявил, что Минск и Берлин определись с планом дальнейших действий.

Лидеры Белоруссии и Германии договорились о том, что этот волнующий Минск и европейские страны вопрос будет вынесен «на уровень Беларуси и ЕС». Переговоры начнутся в самое ближайшее время.