Москва, 17 ноября, 2021, 19:33 — ИА Регнум. Кризис с мигрантами на белорусской границе создан не Москвой. Попытки обвинить Россию в нём — безосновательны и бессмысленны, сообщила 17 ноября журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шавки

Захарова «По поводу разрастания конфликта с ЕС, мы точно к этому не имеем никакого отношения».

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Напомним, обвинения в адрес России, которая якобы заинтересована в миграционном кризисе на границе Белоруссии и её западных соседей, звучат из некоторых европейских стран, включая Литву и Германию.