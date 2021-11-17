Москва, 17 ноября, 2021, 19:02 — ИА Регнум. Ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавируса, будут сняты после всеобъемлющей вакцинации населения. Об этом 17 ноября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, передает корреспондент ИА REGNUM.

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"Сначала всех нужно привить, тогда перестанут действовать ограничения», — сказала глава надзорного ведомства.

По её словам, власти надеются, что добиться показателя коллективного иммунитета к коронавирусу в размере 80% населения удастся к лету 2022 года. Также она отметила, что процедура выработки коллективного иммунитета в России происходит в более деликатной форме, чем в странах Евросоюза.

«Европа демонстрирует жесткие подходы. В России удается пока очень корректно и бережно вести эпидемиологическую политику», — заявила Попова.