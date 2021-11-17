Екатеринбург, 17 ноября, 2021, 18:48 — ИА Регнум. В Свердловской области будет увеличено количество ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом депутатам Заксобрания заявил глава минздрава региона Андрей Карлов.

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Их количество возрастёт на 68%. Также в рамках программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи будет увеличена помощь онкобольным.

При этом объёмы проводимых УЗИ сердечно-сосудистой системы, МРТ, а также эндоскопических и патолого-анатомических исследований в регионе урежут.