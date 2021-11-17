Нижний Новгород, 17 ноября, 2021, 18:46 — ИА Регнум. Привившиеся от коронавируса жители Нижнего Новгорода придумали новый способ подработки, воспользовавшись введёнными властями ограничениями — на специализированных сайтах по поиску работы и услуг появилось множество объявлений с предложениями услуг QR-курьера, передаёт «Открытый Нижний».

Александр Полегенько ИА REGNUM QR-код

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

Вакцинированные нижегородцы предлагают непривитым согражданам подменить их при походе за покупками в торговые центры, за посылками на почту и в другие общественные места, куда не пускают без QR-кода или «мультипасса».

Свои услуги QR-курьеры оценивают в среднем в 400 — 500 рублей. При этом новая «профессия» набирает в столице Приволжья всё большую популярность.

Читайте также: Нижегородские власти не отменят QR-коды в торговых центрах и кинотеатрах