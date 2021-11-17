Екатеринбург, 17 ноября, 2021, 18:37 — ИА Регнум. В Екатеринбурге вдвое сократили количество передвижных и мобильных пунктов вакцинации от COVID-19. Об этом заявил депутатам свердловского Заксобрания глава минздрава региона Андрей Карлов.

WikiImages Вакцинация

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Чиновник отметил, что ранее их было 40. Теперь осталось 20. И этого количества сейчас достаточно.

Соответственно, уменьшилось и количество волонтёров. Ранее их было задействовано 144.