Москва, 17 ноября, 2021, 18:35 — ИА Регнум. Уровень коллективного иммунитета населения России к коронавирусу пока остается недостаточным. Об этом 17 ноября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Тем не менее, даже он помогает смягчить ситуацию с пандемией, обеспечивая снижение темпов прироста тяжелых случаев COVID-19.

«В Российской Федерации недостаточный уровень, но все-таки уже высокий уровень охвата иммунизации против COVID-19 (…) С пневмонией мы выявляем каждого восьмого-девятого. У нас уровень пневмоний незначительно вырос к предыдущему периоду. У нас выросла статистика за счет нетяжёлых форм. Я к чему это говорю: сегодняшняя иммунная прослойка уже дает свой эффект», — сказала Попова.