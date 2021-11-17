Москва, 17 ноября, 2021, 18:20 — ИА Регнум. QR-коды вводятся только для посещения тех мест, которые не обеспечивают базовые функции жизнедеятельности населения. Об этом 17 ноября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Глава надзорного органа отметила, что по меньшей мере 77 регионов России уже ввели QR-коды для посещения тех или иных мест.

«Они вводятся для посещения тех мест, которые посещаются не для жизненной необходимости. Никто не вводит и не предлагает вводить QR-коды для посещения аптек, для посещения продуктовых магазинов, магазинов первой необходимости. Их вводят для посещения больших кинотеатров, театров, музеев, торговых центров. То есть услуги, которые не жизненно необходимы, а дают удовольствие. QR-коды вводятся там, где не ущемляются права человека», — сказала Попова.