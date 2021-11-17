Москва, 17 ноября, 2021, 18:14 — ИА Регнум. Только 2,5% граждан, привитых от коронавируса, переболевают COVID-19. Об этом 17 ноября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«По состоянию сегодняшнего дня более 2,5% не накопилось среди вакцинированных», — сказала Попова.

По её словам, эти данные доступны ученым и экспертам. Также их необходимо сделать доступными и для населения, полагает глава Роспотребнадзора.

«Переболевшие люди повторно практически не переболевают. Люди вакцинированные переболевают только в 2,5% случаев», — заявила Попова.