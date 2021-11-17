Москва, 17 ноября, 2021, 17:38 — ИА Регнум. Россия никогда не поднималась выше 60-го места в списке стран по заболеваемости населения COVID-19. Об этом 17 ноября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

Речь идет об уровне заболеваемости на 100 тыс. населения. Сейчас Россия находится на 93-м месте среди других стран по этому показателю.

«За весь период Россия не поднималась выше 60-го места по заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения. На вчерашний день это было 93-е место среди более чем двухсот стран по заболеваемости на 100 тыс. населения. Иначе сравнивать в эпидемиологии не принято», — сказала Попова.