Улан-Батор, 17 ноября, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Монгольский государственный университет обещает студентам подарить билет в кино за то, что они получат бустерную дозу вакцины от COVID. Об этом сообщили в администрации университета.

Флаг Монголии

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

По данным администрации, 18 и 19 ноября в центральной библиотеке университета работает мобильный пункт вакцинации, студенты после введения третьей дозы вакцины от коронавируса получат билеты в кино.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, с 1 ноября в Монголии разрешено проведение культурных и спортивных мероприятий. Люди, получившие третью дозу вакцины от COVID-19, могут посещать публичные мероприятия, те, у которых нет бустерной дозы, должны сдать платно тест на коронавирус.

В Монголии более 65% населения получили две дозы вакцины, а 25% — еще и бустерную дозу. В стране с 13 сентября начали вводить третью дозу всем гражданам старше 18 лет. В Министерстве здравоохранения отметили, что вакцины приносят результаты — в последнее время снижается число госпитализации. В связи с этим власти Монголии планируют перевести уровень готовности с третьего — «оранжевого» на второй «желтый» уровень, если более 50% населения столицы страны получат бустерную дозу.