Москва, 17 ноября, 2021, 17:25 — ИА Регнум. Рост заболеваемости COVID-19 на территории России продолжается только в одном регионе. Об этом 17 ноября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Речь идет об Амурской области, отметила руководитель надзорного ведомства. В остальных регионах отмечается спад выявления числа новых случаев коронавируса или как минимум стабилизация ситуации. Такую динамику Попова связала с введением нерабочих дней с конца октября по 8 ноября 2021 года.

«Если говорить об эпидситуации, то совершенно очевидно: эффект от нерабочих дней, он безусловен. И если он очевиден в графике оперштаба в снижении заболеваемости за 45 неделю по сравнению с 44 неделей на 2,5%. Мы говорим о данных оперштаба. По этим и статистическим данным у нас идет снижение. Снижение идет в целом ряде субъектов, где-то стабилизация. Растет только один субъект — это Амурская область. И сегодня меры там предпринимаются, чтобы ситуация там изменилась», — сказала Попова.