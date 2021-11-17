Подгорица, 17 ноября, 2021, 17:42 — ИА Регнум. За сутки от ковида в Черногории умерли десять человек, а в общей сложности было зарегистрировано 403 новых случая заражения коронавирусом, сообщает институт общественного здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Самому молодому из умерших было 60 лет, а самому старшему пациенту — 82 года.

Общее число смертей, связанных с коронавирусом, в Черногории с начала пандемии составляет 2227 человек. К 15:00 сообщалось о выздоровлении 558 пациентов.

Число активных случаев заболевания составляет 4389.