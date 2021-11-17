Иерусалим, 17 ноября, 2021, 16:49 — ИА Регнум. В течение 16 ноября в Израиле подтверждены 539 новых случаев заражений коронавирус, сообщает министерство здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сутками ранее сообщалось про 531 случай, сутками ранее — про 390. Максимальное количество случаев зафиксировано 3 сентября 2021 года — 11 210 заражений.

Проведено 79 877 тестов на коронавирус, положительными оказались 0,72%.

В больницах остаются 176 пациентов, к ИВЛ подключен 91 пациент.

Число смертей за сутки возросло с 8143 до 8148.