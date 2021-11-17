Израиль, 17 ноября, 2021, 16:45 — ИА Регнум. Учащийся третьего класса в израильском округе Ха-Шфела избил беременного педагога, женщина попала в больницу. Об этом сообщают «Вести Израиль» 17 ноября.

Gaetano Virgallito Израиль

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Учительница рассказала, что увидела, как на перемене один ребенок жестоко избивает другого, драка разгорелась из-за игры. Находящаяся на 26 неделе беременности женщина вмешалась в конфликт, однако, по ее словам, успокоить мальчика не удалось, он начал сильно бить ее кулаками в живот.

У женщины начались преждевременные схватки, она была госпитализирована и находится под наблюдением.

В школе назвали случаи насилия все более частыми на фоне пандемии. Также отмечается, что родители все чаще защищают своих детей, которые прибегают к насилию.