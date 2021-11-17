Иерусалим, 17 ноября, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Израиль не получил первую партию детской вакцины против коронавируса, которая должна была прибыть в страну 17 ноября. Об этом сообщают «Вести Израиль».

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Причина задержки неизвестна. Предполагается, что вакцина прибудет в страну 23 ноября.

В воскресение, 14 ноября, генеральный директор минздрава Нахман Аш утвердил рекомендацию группы по борьбе с эпидемиями о вакцинации против COVID-19 детей в возрасте 5−11 лет. По словам Аша, единственное, что не дает начать вакцинацию детей прямо сейчас, это задержка поставок.