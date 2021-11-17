Рига, 17 ноября, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Правительство Латвии допускало различные ошибки при принятии решений по разрешению кризиса, связанного с коронавирусной эпидемией. Об этомпремьер-министр Кришьянис Кариньш заявил в интервью местному телеканалу TV3.

NIAID Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

Премьер подчеркнул, что правительство состоит из избранных политиков и является отражением общества, поэтому ошибки неизбежны: «Это ужасно сложный вызов. Я бы солгал, утверждая, что мы работали безупречно, но я могу сказать, что в каждый момент мы принимали решения, которые были возможны в то время и считались лучшими».

Он добавил, что в обществе до сих пор не существует единого мнения о кризисе, поэтому правительству Латвии приходится все время балансировать между двумя крайностями в поисках наилучших решений с учетом всех интересов.

Кариньш также признал, что лишь принуждением к вакцинации удалось ускорить этот процесс в Латвии: «К сожалению, было доказано, что люди проходят вакцинацию, только когда ее назначают в качестве обязательной. В Латвии мы увидели, что примерно половина общества была готова вакцинироваться добровольно, но второй половине вакцинацию пришлось принять в качестве обязанности. И это работает».

Кариньш добавил, что если распространение коронавируса наберет темпы и ситуация значительно ухудшится, правительство может рассмотреть возможность последовать примеру Австрии в борьбе с болезнью.

«В Австрии непривитые люди смогут выходить из дома только один раз в день, что намного строже, чем у нас во время локдауна. Этой осенью мы наблюдаем за разными мероприятиями, и основная сложность с непривитыми, у которых более высок риск серьезно заболеть и попасть в больницу», — аргументировал он возможное решение.

Он также подчеркнул, что в Латвии достаточное количество вакцин для вакцинирования населения.