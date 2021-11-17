Москва, 17 ноября, 2021, 16:38 — ИА Регнум. Появлению на российском рынке новых лекарственных средств мешает излишняя бюрократия, заявил 17 ноября президент России Владимиром Путиным на совещании по развитию генетических технологий.

Kremlin.ru Владимир Путин

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Отметив, что с сфере внедрения новых лекарственных препаратов «всё должно происходить в этой сфере очень основательно», президент упомянул о необходимости проведения «подробных и фундаментальных исследований» перед выведением их на рынок.