Стокгольм, 17 ноября, 2021, 17:01 — ИА Регнум. В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 13. Данная информация была опубликована 17 ноября на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

Смерть

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 15 107 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 186 387 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 1 294 новых случая заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 7 285 170 человек старше 16 лет, вторую — 6 982 098.

С начала пандемии в общей сложности 7 957 человек получили помощь в реанимационных отделениях в связи с заболеванием COVID-19.