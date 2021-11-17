Афины , 17 ноября, 2021, 16:32 — ИА Регнум. Греция помнит и чтит восстание Афинского политехнического института 1973 года, черпая в нем вдохновение, и при этом двигаясь вперед в будущее, заявил премьер-министр Кирьякос Мицотакис в речи по случаю годовщины восстания, ежегодно отмечаемой 17 ноября.

European People's Party Кирьякос Мицотакис

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«Послания тех великих моментов сегодня превращаются в повседневную ориентацию на безопасную демократию, которая углубляет ее характер и расширяет права граждан. Мы не стремимся к устаревшим лозунгам, но реализуем требования жизни, строим экономику, которая повышает благосостояние всех, уважая окружающую среду. Образование, которое предлагает работу и прогресс, и динамичное общество, которое никого не оставляет позади», — сказал Мицотакис.

Он призвал отмечать годовщину «вдали от эксплуатации и экстремальных действий», с мыслями об истинном наследии этого события: действия должны отвечать на главный вызов времени, которым сейчас является общественное здравоохранение. В связи с этим премьер призвал сограждан «вакцинироваться, соблюдать меры защиты, защищать нашу жизнь и жизнь тех, кто нас окружает».

Прежде всего, добавил он, урок ноября 1973 года заключался в единстве и солидарности и зрелом выражении личной позиции в коллективных социальных действиях.

Греция в среду, 17 ноября, проводит ежегодные торжества по случаю годовщины студенческого восстания 1973 года в Афинском политехническом институте, которое помогло дестабилизировать и свергнуть военную хунту, правившую тогда страной, и вернуть демократию.