Брюссель, 17 ноября, 2021, 16:22 — ИА Регнум. Сумму в размере €700 тыс. выделяет ЕС в помощь мигрантам на границе Белоруссии, сообщается в опубликованном 17 ноября заявлении Европейской комиссии.

Лоренцо Виани. Красный крест

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В документе уточняется, что €200 тыс. выделяется белорусскому отделению Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца — «на гуманитарные нужды». На эти деньги предполагается покупка продовольствия, гигиенических средств, лекарств, одеял.

«Кроме того, Еврокомиссия подготовила ещё €500 тыс. и поддерживает сейчас контакты с международными гуманитарными организациями в поиске путей применения этих средств», — добавили в ЕК.