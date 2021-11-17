Мадрид, 17 ноября, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Президент Испанского общества иммунологии Маркос Лопес Ойос считает, что Испания является примером того, что вакцинация работает, поскольку в этой стране нет такого уровня госпитализации и смертности от COVID-19, как в других европейских странах. Об этом он заявил в интервью агентству EFE.

Pixabay.com Флаг Испании

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

«Все указывает на то, что этой зимой мы будем защищены», — сказал Ойос.

Он также призвал тех, кто еще не сделал прививку, вакцинироваться, поскольку польза от этого «неоспорима».