Бишкек, 17 ноября, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Премьер-министр Киргизии сегодня, 17 ноября, подписал постановление правительства о том, что размер базовой части пенсии ребёнка, получающего пенсию по случаю потери кормильца, не может быть ниже размера ежемесячного соцпособия детям в случае потери одного или обоих родителей.

Mr. Theklan Киргизия

Теперь базовая часть пенсии каждого ребенка, получающего пенсию по случаю потери одного кормильца, будет доведена до 1 500 сомов (1 290 рублей), а с начала 2022 года — до 2 000 сомов (1 720 рублей).

Читайте также: В Киргизии 38% пенсионеров получают пенсии ниже прожиточного минимума

Базовая часть пенсии каждого ребенка, получающего пенсию по случаю потери обоих родителей, доведена с 1 октября 2021 года до 3 000 сомов (2 580 рублей), а начала 2022 года — до 6 000 сомов (5 160 рублей).

Напомним, что в настоящее время в Киргизии насчитывается около 60 тысяч детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца. Из них по случаю потери одного родителя — 58,8 тысячи человек и по случаю потери обоих родителей — 500 человек.

Читайте также: Число живущих за чертой бедности в Киргизии выросло до 1,7 млн человек