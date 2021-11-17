Нижний Тагил, Свердловская область, 17 ноября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области выясняют обстоятельства кражи сотен доз вакцины от COVID-19. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник Лайт»

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По его словам, сообщение об этом инциденте поступило ещё утром 16 ноября от заместителя главврача. Препарат исчез из служебного помещения утром того же дня. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

«О результатах работы сыщиков обязательно дополнительно проинформирую общественность и СМИ», — пообещал полковник Горелых. Как сообщало ИА REGNUM, всего пропало 320 доз.