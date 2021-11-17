Тбилиси, 17 ноября, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Темпы вакцинации от COVID-19 в регионах Грузии за последнюю неделю в среднем выросли на 98%. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба минздрава страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По данным ведомства, больше всего темпы вакцинации с 8 по 16 ноября выросли в крае Гурия — на 148%. В крае Шида Картли этот показатель составил 129%.

В минздраве отмечают, что рост темпов прививочной кампании связан с обращениями пенсионеров старше 60 лет. В ноябре им пообещали платить по 200 лари (около $65) за согласие привиться. Тем не менее в Грузии показатели вакцинации слабые.

«По данным на 17 ноября, в Грузии вакцинировано 34% взрослого населения, это очень низкий показатель, если учесть, что в планах минздрава было вакцинировать 60% населения до конца года», — говорится в сообщении ведомства.

Стоит отметить, что в Грузии темпы вакцинации от COVID-19 резко упали с середины сентября. Введение лотереи для привитых не привело к росту интереса к прививкам. С 1 декабря в стране вводят ковид-паспорта. Без них будет запрещено посещать ряд общественных учреждений.