Рига, 17 ноября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Государственная полиция Латвии приступила к проверке наличия действующих ковид-сертификатов у занятых в публичном секторе работников. Об этом сообщил пресс-релиз учреждения.

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Полиция действует по «сигналам общественности», подчеркнули в ведомстве: в случае получения информации о возможных нарушениях, стражи порядка проверяют информацию и реагируют соответствующим образом. Кроме того, при проведении ежедневных проверок соблюдения эпидемиологических мер, полиция занимается проверками сертификатов.

Полиция призывает всех относится ответственно, соблюдать предписанные меры безопасности, а также оценивать необходимость нахождения в общественных местах.

Правительство Латвии приняло решение, что все работники публичного сектора должны обязательно вакцинироваться от коронавируса. С 15 ноября нынешнего года выполнять рабочие обязанности смогут только привитые или переболевшие коронавирусом.

С ноября 2021 года у работодателей Латвии есть право расторгнуть трудовые отношения с теми работниками, у которых не имеется действительного сертификата о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании.