Бишкек, 17 ноября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Кабинет министров о Киргизии отдает себе отчет в том, что за короткое время будет сложно решить проблему крайне сильного загрязнения атмосферы в столице Киргизии. Об этом заявил премьер-министр Акылбек Жапаров на совещании, посвящённом созданию чрезвычайной комиссии по борьбе с загрязнением воздуха в Бишкеке.

Jasmine Halki Бишкек

Высокопоставленный чиновник обвинил предыдущие правительства в том, что вместо реальных действий по решению проблемы загрязнения окружающей среды, они тратили время только на её обсуждение.

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Также он подчеркнул, что президент Киргизии Садыр Жапаров поручил решить проблему грязного воздуха в киргизской столице в течение следующих трёх — четырёх лет.

Глава правительства поручил возглавляющему спецкомиссию мэру города Бишкека Айбеку Джунушалиеву оперативно и своевременно принимать меры по снижению вреда здоровья граждан, а также изучить и провести оценку проблем загрязнения воздуха в столице Киргизии с определением источников загрязнения.

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