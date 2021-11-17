Джакарта, 17 ноября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 522 случая заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

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По состоянию на 17 ноября 2021 года в Индонезии выявлено 4 251 945 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 458 человек. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 4 099 857 человек.

Всего эпидемия унесла жизни 143 698 жителей Индонезии. От COVID-19 в Индонезии за сутки умерли 13 человек.

В настоящее время в Индонезии насчитывается 8390 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо призвал министров и руководителей соответствующих ведомств сосредоточиться на сокращении активных случаев COVID-19.

Подробнее в материале:Глава Индонезии поручил министрам сократить число активных случаев COVID-19