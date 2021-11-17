Рига, 17 ноября, 2021, 14:44 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки в Латвииот коронавирусаCOVID-19скончались 79 человек — это максимальное количество жертв за все время эпидемии. Об этом сообщил национальныйЦентр профилактики и контроля заболеваний.

Скончались по одному человеку в возрастных группах 30−39 лет и 40−49, шестеро — 50−59 лет, 18 человек — 60−69 лет, 15 человек — 70−79, 33 пожилых — в возрасте 80−89 лет, трое — 90−99 лет, двое — 99−109 лет. 69 из них не были привиты или не завершили курс вакцинации, 10 были привиты.

Подчеркивается, что за неделю было зарегистрировано 277 летальных исходов, что тоже является историческим максимумом для страны.

В октябре скончались в общей сложности 536 человек, в сентябре — 139, в августе — 23, в июле — 43, июне — 137, в мае — 245, в апреле — 232 человека, в марте — 281, в феврале — 423 человека, в январе — 560 человек, в декабре — 429.

Общее число жертв болезни составляет 3 878 человек.