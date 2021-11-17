Ереван, 17 ноября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки медики провели 10 870 исследований на коронавирус, из которых 982 дали положительный результат. Об этом 17 ноября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

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Всего в стране выявили 330 895 носителей коронавируса. Из них 298 492 справились с инфекцией, в том числе 1153 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 23 856 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 8547 пациентов с COVID-19, из которых 45 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 7699 тестов на коронавирус 572 были с положительным результатом. 1617 человек медики за сутки признали выздоровевшими, умерли 58 пациентов с COVID-19.